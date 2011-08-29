Озимий ріпак посіяний на 40% прогнозованих площ - Мінагропрод

В Україні, за даними на 26 серпня, озимий ріпак посіяно на площі 385 тис. га, що становить 40% від прогнозу.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві аграрної політики і продовольства Україні.

Повідомляється, що озимі культури під урожай 2012 прогнозується розмістити на площі 9,2 млн га, у тому числі: озимі зернові культури - 8,3 млн га, що на 200 тис. га більше ніж минулого року. Посів озимого ріпаку запланований на площі 950 тис. га, що практично на рівні минулого року.

Грунт під посів озимих культур підготовлено на площі 8,5 млн га (92% від прогнозу).

Очікувана забезпеченість насінням складає 1,8 млн тонн або 103% від потреби.

За даними Держсільгоспінспекції Україні, до посівних кондицій доведено 54% прогнозованих обсягів насіння озимих культур.

З урахуванням перехідних залишків наявні 275,1 тис. тонн поживних речовин міндобрив, що становить 58% від заявки (474 тис. тонн) або на 12% більше порівняно з минулим роком.