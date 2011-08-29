Кабмін виділив 15 млн. грн. для деодорації на Бортницькій станції аерації
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 15 млн. грн. для здійснення заходів щодо деодорації на спорудах Бортницької станції аерації.
Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Згідно з повідомленням, кошти планується виділити за рахунок надпланових надходжень до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2011 році.
У Секретаріаті КМУ відзначили, що Бортницька станція аерації є єдиною каналізаційною очисною спорудою Києва, поблизу якої розташовані великі житлові масиви Осокорки і Позняки, і пролягає автотраса Бориспіль-Київ.
«У зв`язку з проведенням у місті фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, вирішення проблемних питань, що виникли при реконструкції Бортницької станції аерації, набувають ще більшої актуальності», - говориться в повідомленні.
При цьому деодорація на спорудах станції сприятиме усуненню виділення в атмосферу з`єднань сірководню і покращенню якості повітря.
Кабмін доручив Київській міській державній адміністрації забезпечити цільове використання коштів.
Як повідомляв УНІАН, перший блок Бортницької станції аерації введено в експлуатацію в 1965 році. Другий і третій блоки станції аерації введено в експлуатацію, відповідно, в 1975 і 1985 роках.
Минулого року за рахунок місцевого і державного бюджетів на реконструкцію БСА було виділено близько 20 млн. грн.