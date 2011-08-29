Аграрії розпочали збір кукурудзи і технічних культур.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Повідомляють, що розпочали збирання ранніх гібридів зернової кукурудзи на площі 2 тис. га, отримано 7 тис. тонн зерна при врожайності 30,9 ц/га. Гречка зібрана на площі 95 тис. га (32% від прогнозу), намолочено 109 тис. тонн зерна, урожайність 11,4 ц/га. Просо обмолочено на площі 94 тис. га (57%), отримано 178 тис. тонн зерна при врожайності 18,9 ц/га. З технічних культур розпочали збирання соняшника, сої та цукрових буряків.

Відзначають, що збору підлягає понад 4 млн. га пізніх зернових культур, 5,7 млн. га соняшника та сої, 540 тис. га цукрових буряків, понад 200 тис. га пізніх овочевих культур, близько 700 тис. га кормових культур, включаючи кукурудзу на силос.

У Міністерстві зазначили, що на 29 серпня поточного року зернові та зернобобові культури (з кукурудзою на зерно) зібрані на площі 11,4 млн. га (73% від прогнозу), намолочено 34,6 млн. тонн зерна при врожайності 30,3 ц/га.