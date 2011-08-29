Динаміка економічного зростання в Україні збережеться в серпні на фоні нового врожаю - експерт

Висока динаміка економічного зростання в Україні збережеться в серпні на фоні очікуваних результатів врожаю основних сільськогосподарських культур.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії Phoenix Capital Олександр ЛОЗОВИЙ.

Він зазначив, що, згідно з прогнозом українського уряду, урожай зернових в 2011 році може скласти 51 млн. тонн, що на 30% більше, ніж торік.

На думку аналітика, «беручи до уваги високі результати промислових секторів економіки зростання ВВП цього року співпаде з нашою оцінкою економічного зростання в 5%». При цьому найбільшим ризиком для економіки України є уповільнення зростання світової економіки, що негативно вплине на промислове виробництво в Україні, вважає О.ЛОЗОВИЙ.

Як повідомляв УНІАН, з посиланням на дані Департаменту економічного аналізу та прогнозування Національного банку України, зростання валового внутрішнього продукту України в липні 2011 року склав близько 7,5% в річному вимірі.

У Нацбанку відзначають, що сільськогосподарське виробництво мало визначальний вплив на динаміку як індексу виробництва базових галузей (у липні 10,8% у річному вимірі), так і ВВП.