KSG Agro у першому півріччі збільшив прибуток у 14 разів

Агрохолдинг KSG AGRO S.A. у першому півріччі 2011 року збільшив прибуток у 14 разів порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 18,75 млн дол.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Також у першому півріччі 2011 року холдинг збільшив доходи на 57% - до 2,6 млн дол. порівняно з аналогічним періодом 2010 року. На 30 червня 2011 р. загальна вартість майна агрохолдинга становить 97,482 млн дол., чисті активи компанії становлять 64,578 млн дол.

Повідомляється також, що у першій половині 2011 р. агрохолдинг збільшив земельний банк з 26,5 до 52,9 тис. га, придбавши десять нових компаній.

«Перша половина 2011 року була для нас досить успішною. Ми завершили реорганізацію в KSG Agro SA і успішно розмістилися на Варшавській фондовій біржі - зазначив голова Ради директорів компанії KSG Agro Сергій КАСЬЯНОВ. - Збільшили земельний банк, купивши господарства з чорноземом вищої якості. Але ми на цьому не зупиняємося - до кінця року плануємо збільшити земельний банк ще на 20 тис. га».

Довідка УНІАН.KSG Agro S.A. - Вертикально інтегрована компанія, що працює на агроринку.

У квітні 2011р. KSG Agro S.A. здійснив IPO на WSE - 33% акцій компанії були продані більш ніж за 40 млн дол.

Чистий прибуток KSG Аgro у 2010р зріс майже у чотири рази - до 10,05 млн дол., доходи - на 13,4% до 15,64 млн дол.