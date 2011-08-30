Клюєв доручив забезпечити безперебійні поставки борошна хлібопекарським підприємствам

Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ доручив регіональній владі забезпечити безперебійні поставки хлібопекарським підприємствам борошна із зерна державного інтервенційного фонду та регіональних ресурсів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономрозвитку, таке доручення А.КЛЮЄВ дав сьогодні на селекторній нараді з керівниками всіх регіонів України.

«Звертаю увагу на недопущення необгрунтованого підвищення цін на хліб і хлібобулочні вироби. В цьому напрямку відповідальність покладаю на Мінекономрозвитку, Мінагропрод, Антимонопольний комітет, ДПСУ, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації, які повинні вжити відповідні заходи відповідно до компетенції. Ми повинні заздалегідь створити всі інструменти, щоб контролювати ситуацію », - заявив А.КЛЮЄВ.