На Житомирщині податківці виявили підпільний цех з виробництва сиру.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДПА України у Житомирській області.

"В антисанітарних умовах та без будь-яких дозвільних документів в одному з сіл Житомирського району спритні підприємці виготовляли сир", - повідомили в прес-службі.

Також зазначили, що збут підпільної продукції був налагоджений зловмисниками не лише у мережі магазинів обласного центру, а й у Києві.

Якість вилученої продукції визначить відповідна експертиза.

Наразі житомирські податкові міліціонери вилучили обладнання, вартість якого сягає понад 100 тисяч гривень. За даним фактом проводиться подальша перевірка.