На Житомирщині податківці виявили підпільний цех з виробництва сиру
16:47, 30 серпня 2011Агро
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На Житомирщині податківці виявили підпільний цех з виробництва сиру.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДПА України у Житомирській області.
"В антисанітарних умовах та без будь-яких дозвільних документів в одному з сіл Житомирського району спритні підприємці виготовляли сир", - повідомили в прес-службі.
Також зазначили, що збут підпільної продукції був налагоджений зловмисниками не лише у мережі магазинів обласного центру, а й у Києві.
Якість вилученої продукції визначить відповідна експертиза.
Наразі житомирські податкові міліціонери вилучили обладнання, вартість якого сягає понад 100 тисяч гривень. За даним фактом проводиться подальша перевірка.
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