Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК прогнозує зростання вартості землі в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Вінниці.

«Мені приємно, що соціологія підтверджує те, що більш як 80% населення, власників земельних паїв не збираються продавати свої паї. І це важливо, тому що земля недооцінена, ціна землі буде зростати і орендна плата буде постійна зростати», - прогнозує М.ПРИСЯЖНЮК.

Він переконаний, що завершення земельної реформи дозволить одержувати більше орендної плати, якщо хтось не хоче обробляти свої наділи.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками фахівців, у перший рік після зняття мораторію на продаж сільгоспземель її ціна не перевищуватиме 500–700 доларів США за гектар. Але щорічно ціна буде зростати. Про це сказав голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій ТИМЧЕНКО.

За його словами, на темпи зростання ціни на землю впливатимуть три основні чинники. Перший – розвиток інфраструктури агропромислового комплексу та інфраструктури села. Другий – консолідація земель у великі масиви для зручності її обробки. Третій – підвищення якості грунтів.

С.ТИМЧЕНКО нагадав, що Кабмін своєю постановою збільшив з 2012 р. коефіцієнт розрахунку нормативно-грошової оцінки землі в 1,7 разу.

«Якщо за нормативно-грошовим коефіцієнтом 1 га сільгоспугідь сьогодні в середньому коштує 11 800 грн., то з нового року він коштуватиме 19 900 грн.

Якщо взяти формулу розрахунку орендної плати землі, то сьогодні оренда в середньому становить за 1 га 350 грн., а з нового року вона становитиме 600–700 грн.», - сказав голова Держземагентства.