Клюєв вважає незадовільною роботу з формування запасів зерна

Перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ вважає «повністю незадовільною» ситуацію з формуванням регіональних зернових ресурсів і недостатньою роботу Аграрного фонду з формування запасу продовольчого зерна нинішнього урожаю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономрозвитку, про це він заявив сьогодні на селекторній нараді з керівниками усіх регіонів України.

Як наголосив А.КЛЮЄВ, станом на 25 серпня у регіонах заготовлено лише 285 тис. тонн продовольчого зерна.

Він розкритикував керівників декількох областей, які ще взагалі не сформували регіональні зернові резерви. Віце-прем`єр зазначив, що ситуацію з формуванням запасу зерна необхідно негайно виправляти, і вона має бути прогнозованою.

За даними А.КЛЮЄВА, до Аграрного фонду надійшло лише 401 тис. тонн, або 45% передбачених обсягів. Усього у державному інтервенційному фонді числиться лише 523 тис. тонн зерна, заявив він.

Перший віце-прем`єр поставив завдання прискорити формування державного інтервенційного фонду, зокрема поставки до нього продовольчого зерна урожаю 2011 року за форвардними контрактами. Він також поставив завдання Міністерству аграрної політики і продовольства і керівникам регіонів щодня надавати інформацію керівництву Кабінету міністрів щодо обсягів наповнення регіональних зернових ресурсів. У свою чергу, Мінфін повинен щодня надавати інформацію про виділення коштів на ці цілі в кожному регіоні.

Також А.КЛЮЄВ доручив забезпечити відповідні умови зберігання зерна урожаю поточного року на зернових складах.

Крім того, він заявив, що Держсільгоспінспекції необхідно посилити контроль за якістю зерна урожаю 2011 року і умовами його зберігання.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Кабінету міністрів 20 липня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ поставив завдання створити в країні максимальний запас продовольчого і кормового зерна. Він також зазначив, що поточний маркетинговий рік повинен стати переломним відносно заробітку держави на експорті зернових.

13 липня заступник генерального директора Аграрного фонду України Сергій ЛОБАС заявив, що Аграрний фонд планує протягом 1,5-2 місяців закупити до державного інтервенційного фонду 3,2 млн. тонн зерна нового урожаю на загальну суму 3,7 млрд. грн.

З них за процедурою відкритих торгів планується закупити 1,7 млн. тонн ранніх зернових (пшениці, жита, ячменю) на суму 2,9 млрд. грн. Також планується закупити 70 тис. тонн круп`яних культур на суму 230 млн. грн.