Україна починає постачання зерна, олії та цукру в Бангладеш.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК на брифінгу у Вінниці.

«Я нещодавно повернувся з Бангладеш. У цій країні проживає 170 мільйонів (людей), і 9 з половиною місяців йдуть дощі. Сьогодні ми починаємо поставляти їм зерно, починаємо поставляти олію та цукор», - сказав міністр.

Він зазначив, що головним завданням Мінагропроду і Міністерства закордонних справ є відкриття зовнішніх ринків для сільськогосподарської продукції. «Якщо ми не знайдемо зовнішні ринки, наприклад, для цукру, у нас не буде можливості нарощувати внутрішнє виробництво цього продукту. А ми його можемо виробляти в 3 рази більше, ніж зараз. Наше завдання - надлишки продовольства після забезпечення власної продовольчої безпеки поставляти на зовнішні ринки», - наголосив М.ПРИСЯЖНЮК.