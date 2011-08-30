У Черкасах планують обмежити продаж алкоголю та тютюну

Міська влада Черкас планує обмежити реалізацію алкоголю та тютюну на території міста. Зокрема розглядаються варіанти часового обмеження продажу цих товарів у магазинах, розташованих у житлових будинках.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, також у проекті передбачається заборона взагалі реалізувати алкогольні напої та тютюнові вироби у малих архітектурних формах, менших 30 кв. м, та в дрібнороздрібній мережі, об’єкти якої розташовані в межах 150 м від навчальних закладів.

За словами директора департаменту муніципальної інспекції Ольги ШВЕЦЬ, більшість звернень на порушення тиші, громадського порядку, нестерпні умови надходить саме від тих жителів, які проживають біля таких магазинів чи кіосків. Саме тому прийняття такого рішення необхідне, але варто обговорити усі пропозиції і прийняти зважене рішення.

Мер Черкас Сергій ОДАРИЧ переконаний, що створення перешкод у придбанні алкоголю зменшує кількість випитого, така ж ситуація і з цигарками. За його словами, доступності цих товарів не повинно бути, тоді не буде спонтанних покупок. В інших країнах є лише спеціалізовані магазини із алкоголем, і то в обмеженій кількості, там не можна у кіоску чи супермаркеті придбати алкоголь. Тютюн є в продажу, але він розташований в прихованій шафі.

Депутати Черкаської міськради планують на початку осені розглянути питання обмеження реалізації алкоголю та тютюну на території міста.