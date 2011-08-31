Лісові господарства Житомирщини запровадять електронний облік деревини.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Володимир ТКАЧУК.

За його словами, північні лісгоспи області мають немало проблем з правопорушеннями, тому лісівники шукають нові способи та засоби боротьби з незаконним обігом деревини. Серед останніх нововведень – запровадження електронного обліку деревини.

Також нещодавно лісогосподарські підприємства придбали нову техніку – броньований автомобіль та створили мобільну рейдову бригаду для профілактики та боротьби з порушеннями.

"Браконьєри технічно краще озброєні: були такі випадки, коли лісова охорона, щоб зупинити автомобіль з деревиною, змушена була перекривати шлях «уазом». Порушники ж просто йшли на таран і тікали з місця події. Тепер ми створили рейдову бригаду, для якої закупили спеціальний автомобіль на базі БРДМ-2, це броньована, розвідувальна дозорна машина, яка має сім тонн ваги. Тобто, вона може спокійно перекривати дорогу і ніякий «ЗІЛ-131» не зрушить її з місця», – зазначив В.ТКАЧУК.

Він додав, що броньовик достатньо маневровий та має високу прохідність, що також досить вагомо для болотистої лісової території. Нова бригада не лише пересуватиметься на військовій техніці, а й озброєння матиме відповідне. Бригада сформована як з працівників лісової охорони, так і колишніх правоохоронців. Передбачені і денні, і нічні чергування. Броньовик обійшовся лісівникам у 85 тисяч гривень. Перші робочі рейди запровадять найближчими днями.