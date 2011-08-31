Через небезпеку пожеж на Київщині заборонено розводити вогнища і спалювати сміття

У зв’язку із високою пожежною небезпекою, що спостерігається нині на території Київської області, розпорядженням голови обласної державної адміністрації Анатолія ПРИСЯЖНЮКА заборонено розведення вогнищ у лісах, лісосмугах, а також спалювання сміття на присадибних ділянках.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської облдержадміністрації.

Водночас губернатор Київщини доручив керівникам органів місцевого самоврядування налагодити організоване вивезення сміття на сміттєзвалища та поклав на них персональну відповідальність за виконання цього розпорядження.

Відповідну роз’яснювальну роботу щодо профілактики пожеж мають провести серед населення також представники підрозділів з надзвичайних ситуацій у Київській області, дільничні інспектори міліції та екологічні служби.

Зазначені заходи сприятимуть не лише профілактиці пожеж, а й збереженню довкілля та охороні здоров’я жителів Київщини, які потерпають від підвищеної задимленості, що спостерігається в області, йдеться у повідомленні.