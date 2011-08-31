Картографічну основу автоматизованої системи Держземкадастру завершать до липня 2012 р.

Картографічну основу автоматизованої системи Державного земельного кадастру планується завершити до липня 2012 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Держземагентства.

За словами першого заступника керівника відомства Артема КАДОМСЬКОГО, на сьогодні до кадастру вже внесено понад 17 мільйонів записів і здійснена аерофотозйомка більшої частини території країни.

Він зазначив, що цією осені планується почати встановлювати єдине програмне забезпечення автоматизованого ведення державного земельного кадастру.

Як повідомляв УНІАН, Державний земельний кадастр складається з програмно-апаратного забезпечення, картографічного забезпечення та інформаційного наповнення.

Планується, що до 1 січня 2012 року вся раніше накопичена інформація з документації із землеустрою населених пунктів України буде перенесена до єдиної автоматизованої системи, і з цього дня кадастр буде відкритим для користувачів на сайті Держземагентства.

2 серпня ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України № 3613–VI «Про Державний земельний кадастр», ухвалений Верховною Радою 7 липня.

Закон визначає, що Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, про їх цільове призначення, обмеження в їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

Закон набуває чинності з 1 січня 2012 року, окрім ряду пунктів.