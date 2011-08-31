ЄБРР виділив «Глобіно» кредит у 25 млн. дол. на розвиток виробництва

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділив групі компаній «Глобіно», одному з найбільших м‘ясопереробників, кредит у розмірі 25 млн. дол. для розвитку виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну кредитну угоду було підписано сьогодні у Києві.

Кредит буде використаний на модернізацію ТОВ «Глобінський м`ясокомбінат» і ТОВ «НВП «Глобінський свинокомплекс», а також на будівництво заводу з виробництва біогазу.

Як повідомив директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК, це перший проект банку в секторі м‘ясопереробки України.

За словами засновника ГК «Глобіно» Олександра КУЗЬМІНСЬКОГО, компанія планує розширювати діючий м`ясокомбінат і будувати декілька нових свинокомплексів. Вартість проекту оцінюється в 100 млн. дол.

Він повідомив, що подальший розвиток компанії включає будівництво свинокомплексу, який розташовуватиметься на п`яти окремих майданчиках – це репродуктор, відгодовувальник і три майданчики дорощування. Вартість кожного об`єкту – близько 20 млн. дол.

Також частину інвестицій буде спрямовано на збільшення потужностей м`ясокомбінату. «Гроші, які ми беремо для розвитку м`ясокомбінату, в основному прямують на будівництво, можна сказати, ще одного заводу усередині цього заводу, - заводу охолоджених м`ясних напівфабрикатів», - сказав О.КУЗЬМІНСЬКИЙ.

Він зазначив, що 30% нового м`ясокомбінату вже введено в експлуатацію, і паралельно ведеться будівництво решти 70%. Завод буде розрахований, щонайменше, на 100 тонн м`ясних напівфабрикатів на добу.

За словами О.КУЗЬМІНСЬКОГО, сьогодні компанія має свинокомплекс на 4,5 тис. свиноматок, і на початку цього року був запущений племінний репродуктор на 1,3 тис. свиноматок. Крім того, м`ясокомбінат виробляє близько 100 тонн ковбасних виробів на добу.

Довідка УНІАН. ГК «Глобіно» розташована в Полтавській області. Основні виробничі майданчики: ТОВ «Глобінський м`ясокомбінат», ТОВ «НВП «Глобінський свинокомплекс» і ВАТ «Глобінський маслозавод».

Виробляє ковбасні вироби, м`ясопродукти, вершкове масло і тверді сири під ТМ «Глобіно».