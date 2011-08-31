Експорт тваринницької продукції з України знижується - експерти

Після різкого збільшення експорту свинини з України у першому кварталі поточного року (4,3 тис. тонн) відвантаження цієї продукції на зовнішні ринки істотно скоротилися - у квітні-липні ц.р. експорт свинини склав всього 2,5 тис. тонн.

Про це йдеться у повідомленні Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), переданому агентству УНІАН.

«Одним з факторів ризику, який легко може викликати суттєві коливання обсягів експорту свинини, є наявність фактично одного зовнішнього ринку реалізації - Російської Федерації, - стверджує директор аналітичного агентства УКАБ AgriSurvey Тарас ГАГАЛЮК. - Таким чином, сьогодні 98% експортних відвантажень свинини направляється до Росії».

Зниження експорту одночасно супроводжується зростанням імпорту свинини до України. Якщо порівнювати обсяги імпорту за травень-липень п.р. з обсягами за перший квартал, то імпорт зріс на 220% - з 9,4 тис. тонн до 20,8 тис. тонн. Особливо суттєве збільшення імпорту свинини спостерігалося в липні - 234% порівняно з червнем (зростання на 131% порівняно з липнем 2010 року).

«Характерно, що ми активно імпортуємо не тільки свинину, але навіть такий, здавалося б, «традиційний» для України продукт, як сало, - зазначає Т.ГАГАЛЮК. - На сьогодні ми є нетто-імпортерами даного продукту. З початку року до України було імпортовано 12,36 тис. тонн сала при експорті 18 тонн». Основними постачальниками сала до України є країни ЄС: Польща, Німеччина і Нідерланди.