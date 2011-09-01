Європейська Бізнес Асоціація виступає за термінове скасування мит на експорт зерна

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася з відкритим листом до прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА і міністра аграрної політики і продовольства Миколи ПРИСЯЖНЮКА у зв'язку з ініціативою Міністерства аграрної політики і продовольства щодо термінового скасування експортного мита на зернові культури.

У листі, який має УНІАН, зазначається: «Європейська Бізнес Асоціація та члени Комітету зернових і олійних культур, що об'єднує 17 провідних компаній агросектору та представляє інтереси як експортерів зернових культур, так і безпосередньо виробників, які обробляють землі, вирощують і переробляють зерно, підтримують ініціативу Міністерства аграрної політики і продовольства щодо внесення змін до Закону України «Про митний тариф» і просять якнайшвидше скасувати експортне мито на деякі зернові культури, не вводячи при цьому інших обмежень на експорт».

За інформацією ЄБА, терміновість цього заходу є критичною, оскільки восени починається період укладання контрактів на поставку зерна, і відстрочення рішення щодо скасування мита на експорт зернових культур може перешкодити Україні досягти високих обсягів експорту цієї продукції.

У листі наголошується, що за оцінками фахівців Комітету зернових і олійних культур ЄБА останнім часом спостерігаються негативні тенденції падіння обсягу експорту зерна, що також підтверджується офіційною статистикою. Така ситуація, зокрема, була викликана втратою позицій українськими експортерами зерна на зовнішніх ринках через збільшення ціни на продукцію після введення експортного мита. Крім того, введення експортного мита з 1 липня цього року негативно вплинуло і на фермерів, які через падіння внутрішньої ціни на зерно фактично працюють на межі збитковості, а держава, в свою чергу, в результаті падіння експорту має проблеми з торговельним балансом і недоотримує валютні надходження.

Цьогорічний врожай дозволяє Україні повністю задовольнити внутрішні потреби країни в зерні, а решту вільно експортувати за умови відновлення конкурентного рівня ціни щодо цін інших країн-експортерів, зокрема Російської Федерації, сказано в листі.

Європейська Бізнес Асоціація та члени Комітету зернових і олійних культур висловлюють сподівання, що позиція асоціації буде підтримана і Україна відновить позиції провідного експортера на світових ринках зерна.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 липня ц.р. ввела мито на експорт зерна.

Ставки експортного мита затверджено: на пшеницю і суміш пшениці та жита (меслин), полбу - у розмірі 9%, але не менше 17 євро за 1 тонну, на ячмінь - 14%, але не менше 23 євро за тонну, і на кукурудзу - 12%, але не менше 20 євро за тонну.

Зазначена норма діє до 1 січня 2012 року.