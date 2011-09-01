До автоматизованої системі ДЗК у вересні підключать дві області

До автоматизованої системи Державного земельного кадастру у вересні ц.р. планується підключити Вінницьку та Харківську області.

Про це УНІАН повідомили у Державному агентстві земельних ресурсів з посиланням на директора проекту Світового банку «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру» Сергія КУБАХА.

За його даними, до кінця 2011 року в автоматизовану систему планується внести дані по всій країні.

С.КУБАХ повідомив, що на сьогодні створено картографічний матеріал на близько 80% території України, а до середини 2012 року ця робота має бути завершена.

За словами директора департаменту Державного земельного кадастру Держземагентства Ігоря ДОЛИНСЬКОГО, сьогодні до бази внесено інформацію про 14 млн земельних ділянок, ще необхідно внести інформацію про близько 17 млн земділянок.

При цьому перший заступник глави Держземагентства Артем КАДОМСЬКИЙ пояснив, що доступними в онлайн-режимі для всіх громадян будуть дані про земельну ділянку, крім даних про власника, захищених законом «Про захист персональних даних».

Як повідомляв УНІАН, картографічну основу автоматизованої системи Державного земельного кадастру планується завершити до липня 2012 року.

Державний земельний кадастр складається з програмно-апаратного забезпечення, картографічного забезпечення та інформаційного наповнення.

Планується, що до 1 січня 2012 року вся раніше накопичена інформація з документації із землеустрою населених пунктів Україні буде перенесена в єдину автоматизовану систему, і з цього дня кадастр буде відкритим для користувачів на сайті Держземагентства.