«Славутич», Carlsberg Group побудує термінал на Півдні України

«Славутич», Carlsberg Group, один з найбільших виробників пива та безалкогольних напоїв, розглядає пропозиції щодо розташуванню майданчика для будівництва терміналу в Південному регіоні України.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, причиною розширення складських приміщень є зростання продажів компанії, а також необхідність поставок продукції на територію Молдови.

«Славутич», Carlsberg Group також розглядає майданчик логістичного терміналу як базу для нового заводу, який може бути побудований найближчими роками у разі позитивної динаміки ринку і збільшення частки компанії», - йдеться у повідомленні.

Відзначається, що в даний час компанія володіє трьома заводами у Києві, Львові та Запоріжжі, оперативні поставки зі складів яких покривають повністю територію Україну. Крім того, компанія співпрацює з 15 дистриб'юторами у Південному регіоні країни. Зі збільшенням обсягів продажів у цьому регіоні, а також у зв'язку з придбанням компанії Carlsberg у Молдові виникла необхідність у розширенні логістичної інфраструктури. Передбачається, що комплекс стане пунктом перерозподілу продукції між Південним регіоном Україні та Молдовою і буде забезпечений необхідними допоміжними службами і оснащений достатньою кількістю вантажно-розвантажувальних засобів. Проект комплексу передбачає високий рівень енергозбереження, а також забезпечить підвищену екологічну безпеку зберігання пива та напоїв, які виробляє компанія.

У зв'язку з проектом будівництва компанія розглядає пропозиції щодо місця розташування об'єкта.

«Ми вже затвердили рішення реалізувати інвестиційний проект з будівництва логістичного терміналу в Південному регіоні. У зв'язку з тим, що наші продажі ростуть, а місткість складів заводів недостатня для покриття Південного регіону та Молдови, було прийнято рішення створити на півдні окремий термінал. Поки ми перебуваємо на стадії розгляду пропозицій щодо місця розташування об'єкта, оскільки для нам важливо побудувати його таким чином, щоб оперативно і в достатньому обсязі покривати і територію Молдови. Залежно від місця розташування і наших потреб ми розрахуємо потужність терміналу. Поки що проект у процесі розробки і про обсяги інвестицій говорити рано. Можливо, в перспективі на базі цього терміналу ми побудуємо новий завод», - зазначив генеральний директор «Славутич», Carlsberg Group Петро ЧЕРНИШОВ.

Довідка УНІАН. Власником компанії ПАТ ПБК «Славутич» є Carlsberg.

До складу групи Carlsberg в Україні входять: ПАТ ПБК «Славутич», заводи якого розташовані у м.Запоріжжя, м.Києві та м.Львові. В Україні компанія представляє пиво та безалкогольні напої наступних торгових марок: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Negra Modelo», «Арсенал», «Хмільне», Somersby, «Квас Тарас», «Top Tea».