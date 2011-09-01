Президент звільнив заступника голови Держкомзему Левушевського

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Ігоря ЛЕВУШЕВСЬКОГО з посади заступника голови Державного комітету України із земельних ресурсів.

Про це йдеться в указі Президента № 888/2011 від 1 вересня п.р., розміщеному на сайті глави держави.

Згідно з документом, І.ЛЕВУШЕВСЬКИЙ звільнений відповідно до п.1 частини першої ст. 40 Кодексу законів про працю України (П.1 ст. 40 КЗпП передбачає розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу внаслідок зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників - УНІАН.)

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня 2010 р. Кабінет Міністрів України призначив І.ЛЕВУШЕВСЬКОГО заступником голови Держкомзему.

І.ЛЕВУШЕВСЬКИЙ також очолював комісію з ліквідації Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель.

8 квітня ц.р. Президент затвердив положення про Держземагентства, яке є правонаступником Державного комітету України по земельним ресурсам.