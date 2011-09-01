НААН і «Монсанто» підписали меморандум про взаєморозуміння

Національна академія аграрних наук України і компанія «Монсанто», один із найбільших виробників насіннєвого матеріалу сільгоспкультур, підписали меморандум про взаєморозуміння.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Як заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК під час зустрічі з президентом міжнародної компанії «Монсанто» Х`ю ГРАНТОМ, Мінагропрод налаштований на активну співпрацю з міжнародними партнерами і всіляко сприятиме надходженню інвестицій в розвиток вітчизняної селекції та насінництва.

«У цьому контексті важливим кроком бачиться започаткування програм співпраці між Національною академією аграрних наук України і компанією «Монсанто». Міністерство підтримує підписання Меморандуму про взаєморозуміння між НААН і «Монсанто Інтернешнл Сарл» із зазначених питань», - сказав міністр.

Меморандум передбачає співпрацю у сфері аграрної науки і технологій шляхом реалізації спільних проектів, зокрема, створення біотехнологічних центрів із питань рослинництва в Україні з паритетною участю партнерів, ведення спільної традиційної селекції для створення спільних адаптованих і високопродуктивних сортів і гібридів сільськогосподарських культур, розробки технологічних проектів обробітку грунту, захисту посівів від бур`янів, шкідників і хвороб сільськогосподарських культур, створення технологічних полігонів презентації спільних сортів і гібридів тощо.

М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що потенціал української насіннєвої галузі надзвичайно великий. «За вмілої організації міжнародної співпраці та ефективної реалізації високого потенціалу вітчизняних сортів і гібридів існують реальні перспективи значного розповсюдження українського насіння на території ближнього і далекого зарубіжжя. У зв`язку з цим особливе значення набуває впровадження інтенсивних технологій, здатних забезпечити зростаючі потреби в насіннєвій продукції без втрати її якості», - відзначив міністр.

Зазначається, що Мінагропрод активно працює з розвитку ринку насіння і підвищення якості насіння. На сьогодні на розгляді Верховної Ради України перебуває законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про насіння і насіннєвий матеріал», який вирішить питання проведення сертифікації та видачі відповідних документів, що засвідчують якість зерна і насіннєвого матеріалу. Необхідною умовою становлення ринку є також адаптація організаційної структури галузі до ринкових умов і вимог міжнародних норм, а також розвиток інфраструктури: будівництво сховищ, елеваторів, насіннєвих заводів.