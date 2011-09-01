На Вінниччині ветслужба призупинила діяльність 4 молокоприймальних пунктів

У Вінницькій області працівники відділу ветеринарної міліції спільно з працівниками СЕС та співробітниками Управління по боротьбі з економічними злочинами провели перевірку діяльності молокоприймальних пунктів.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області, за результатами перевірок правоохоронці призупинили діяльність 4 молокоприймальних пунктів . На одному з пунктів було виявлено зберігання майже 18 тисяч літрів молока без будь-яких документів.

Також була виявлена заготівля молока без відповідно обладнаних пунктів, перевезення без відповідних документів, відсутність медичних книжок у заготівельників та водіїв, відсутність санітарних паспортів на молокоцистерни. Щоб дослідити якість та безпечність молока, частину молоковозів направили на дослідження до лабораторій ветеринарної медицини.

Наразі за порушення ветеринарного законодавства, щодо заготівлі та перевезення молока, до адміністративної відповідальності було притягнуто 41 особу, в тому числі 12 посадовців.

Довідка УНІАН. На Вінниччині сьогодні функціонує 18 молокопереробних підприємств та 552 молокоприймальних пунктів. Правоохоронці перевірили діяльність 19 пунктів та 5 підприємств.