За недотримання технологій виробники насіння будуть виключені з держреєстру

За недотримання технологій виробники насіння і садивного матеріалу будуть виключені з державного реєстру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держсільгоспінспекції України.

«Підприємства, які порушують технології виробництва насіннєвого матеріалу, ведення первинної документації та несвоєчасно надають відповідну звітність, будуть внесені до списку підприємств, які будуть виключатися з «Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу», - заявив заступник голови Державної інспекції сільського господарства України Олександр ГРИГОРОВИЧ, розглядаючи питання проведення апробації маточкових насаджень суниці у 2011 році.

Зокрема, він зазначив, що на сьогодні до «Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу» внесено 31 підприємство різних форм власності та підпорядкування, які займаються вирощуванням розсади суниці, з них апробація проведена у 22 підприємствах.

О.ГРИГОРОВИЧ додав, що в розрізі категорій маточників найбільшу площу займають елітні насадження, а саме - 36,3 га, насадження категорії «репродукція» займають площу 10,3 га.

Якщо порівнювати минулорічні показники, за словами заступника голови, цього року обсяг вирощеного садивного матеріалу суниці знаходиться на тому ж рівні. Крім того, він додав, що в поточному році відзначається збільшення закладання площ маточних насаджень категорій «еліта» і «оригінальне», здебільшого вирощується садивний матеріал районованих і перспективних сортів, і звернув увагу, що розсада для закладання маточників високих категорій була придбана тільки у вітчизняних науково-дослідних установах.