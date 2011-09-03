У Києві сьогодні відбудеться десять сільськогосподарських ярмарків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, 3 вересня у Києві відбудеться десять сільськогосподарських ярмарків, де буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей.

Ярмарки пройдуть: у Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; у Дарницькому районі на Дніпровській набережній, 18; у Деснянському районі на вул. Лисківській (в межах вул. Радунської та Милославської); у Дніпровському районі на бульв. Праці, 5-9; в Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43; у Печерському районі на вул. М.Задніпровського; у Подільському районі на вул. Межовій, 25; у Святошинському районі на розі вул. Семашка, 21; у Солом’янському районі на вул. Пулюя, 5; у Шевченківському районі на вул. Воровського, 1-7.

На ярмарках споживачам у широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України. За даними моніторингу, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.