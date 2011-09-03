У Донецькій області СЕС дозволила вилов і продаж риби

У Донецькій області у зв`язку з ліквідацією спалаху холери СЕС дозволила вилов і продаж риби.

Про це УНІАН повідомили в Донецькій обласній санітарно-епідеміологічній станції.

Згідно з повідомленням, за результатами досліджень Маріупольської міської санепідстанції, вірулентний штам холерного вібріона О1 сірогрупи в пробах риби, виловленої в Азовському морі, не виділявся з 10 серпня 2011 року. Випадки захворювання на холеру і вібріоносійства холерного вібріона О1 сірогрупи в м. Маріуполі не реєструються з 20 серпня 2011 року.

У зв`язку з цим головний державний санітарний лікар Донецької області Віктор ДЕНИСЕНКО та Головний державний інспектор ветеринарної медицини Донецької області Анатолій ПРИГОДІН підписали постанову про скасування заборони на реалізацію риби сирої, в`яленої, копченої, виловленої в акваторії Азовського моря і в річці Кальміус на території міста Маріуполя, на ринках і в усіх підприємствах оптової та роздрібної торгівлі Донецької області.

Крім того, в постанові вказується, що в місцях реалізації зазначеної риби, виловленої до 1 жовтня 2011 року включно, обов`язкова наявність результатів лабораторних досліджень риби на холеру.