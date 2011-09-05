Цукрові заводи почали переробку буряка нового врожаю

Цукрові заводи України почали переробку буряка нового врожаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві заступник директора департаменту економічного розвитку та аграрних ринків Міністерства аграрної політики України Анатолій РОЗГОН.

За його словами, заводи виробили вже 1,5 тис. тонн цукру з буряка нового врожаю.

За оцінками Мінагропроду, урожай цукрових буряків в ц.р. складе 16,5 млн тонн, що на 2,8 млн тонн більше минулого року. Дані обсяги буряка дозволять зробити 2-2,1 млн тонн цукру. Також А.РОЗГОН повідомив, що згідно з даними, що надходять з заводів, цукристість буряка в поточному році вища за минулорічну.

Щодо цін на цукор, А.РОЗГОН навів дані асоціації «Укрцукор», згідно з якими рівень оптово-відпускних цін на цукор, які забезпечують рентабельність і виробників буряків, і переробників, повинен складати 8,5 грн/кг. При цьому, за оцінками А.РОЗГОНА, ціни на ринку будуть нижче і складуть приблизно 6,5-7 грн/кг.