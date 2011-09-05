Мінагропрод планує скасування мит на імпорт вершкового масла

Міністерство аграрної політики і продовольства України має намір ініціювати скасування мит на імпорт вершкового масла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві заступник директора департаменту економічного розвитку та аграрних ринків Міністерства аграрної політики і продовольства України Анатолій РОЗГОН.

За його словами, сьогодні відзначається негативна динаміка виробництва молочних продуктів. «Оскільки є певний ризик, уряд сьогодні приймає заходи», - сказав він.

А.РОЗГОН повідомив, що сьогодні міністр аграрної політики має намір винести на розгляд Кабміну проект постанови про закупівлю масла вершкового в продовольчий резерв Аграрного фонду, «для того щоб у майбутньому, у разі виникнення якихось критичних динамік, ми змогли здійснювати інтервенції і стабілізувати ціну».

Крім того, за словами А.РОЗГОНА, сьогодні є ініціатива зменшити ввізне мито на імпорт вершкового масла. «Після того, як наші депутати приступлять до роботи, ми будемо ініціювати», - повідомив він. На сьогодні мито на імпорт вершкового масла становить 10%. На уточнююче питання, чи буде імпортне мито на вершкове масло повністю онульоване, заступник директора департаменту відповів ствердно.

«Критичного нічого ми не бачимо, але враховуючи, що у нас були в минулому році певні труднощі, міністерство ініціює сьогодні формування держпродрезерву. Мито на імпорт може бути як додаткова міра на перспективу, це буде додатковим стимулом, щоб завести додаткові обсяги масла», - повідомив А.РОЗГОН. «Якщо говорити в цілому про додаткові обсяги, то мова йде про 3-4 тис. тонн в цілому, коли загальний фонд споживання масла в Україні близько 70-80 тис. тонн», - пояснив він.

А.РОЗГОН також повідомив, що оператори ринку вершкового масла заявляють, що проблем з цим продуктом немає, оскільки в минулі періоди внаслідок високих цін виробники накопичили певний резерв вершкового масла. У зв'язку з цим заступник директора департаменту повідомив, що уряду необхідно визначити обсяги закладки масла в Аграрний фонд. «Необхідності в закладці 10 тис. тонн, як планувалося раніше, немає, оскільки на сьогодні виробники мають резерв у 6 тис. тонн», - додав він.

Також А.РОЗГОН повідомив, що 2 вересня Аграрний фонд провів тендер із закупівлі масла. Операторами була запропонована оптова ціна закупівлі в рамках 57-58 тис. грн/тонна, при цьому імпортери пропонують імпортне масло з Нової Зеландії по 53 тис. грн/тонна жирністю 82%, а в перерахунку на базову жирність 72,5% ціна цього масла становить близько 43 тис. грн/тонна.