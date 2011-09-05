Експерти прогнозують зростання цін на молочні продукти на 5-10% до кінця року.

Про це повідомила експерт аграрних ринків асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Інна ІЛЛЄНКО.

«Цього року тенденція до зростання цін буде, але вона буде меншою, ніж у минулому році. У минулому році і в першій половині цього року зростання цін було в середньому 14% на основні соціальні товари, але очікується, що до кінця року тенденція буде в рамках 5-10%», - повідомила І.ІЛЛЄНКО.

Вона повідомила, що більше зростання цін на молочні продукти може обернутися негативними тенденціями для всієї галузі.

Заступник директора департаменту економічного розвитку та аграрних ринків Міністерства аграрної політики України Анатолій РОЗГОН також відзначив, що за розрахунками міністерства, максимальне зростання цін на молочні продукти може скласти 7-8%.