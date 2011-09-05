Україна експортувала 1,8 млн тонн зерна - на 22% менше торішнього

З початку нового маркетингового року (МР) експорт зерна з України склав 1,8 млн тонн, у тому числі 700 тис. тонн пшениці і близько 1 млн тонн ячменю.

Такі дані повідомили УНІАН в Українській аграрній конфедерації (УАК).

Зазначені обсяги експорту на 400 тис. тонн, або 22% менше, ніж за аналогічний період минулого року, «коли експорт був скутий розмовами про введення експортних квот, що почалися ще у липні».

На думку генерального директора УАК Сергія СТОЯНОВА, діючі експортні мита роблять експорт українського зерна неконкурентоспроможним порівняно з російським, собівартість якого, до того ж, у головному зерновиробляючому регіоні Росії - на Дону, Північному Кавказі, Центральному Чорнозем'ї - на 30% нижче, ніж в Україні.

«Не випадково Росія, маючи в своєму розпорядженні набагато менш потужну і розгалужену експортну інфраструктуру, примудрилася у липні-серпні ц.р. експортувати в 3 рази більше зерна (понад 5,5 млн тонн), заповнивши, таким чином, всі поточні та середньострокові потреби основних традиційних імпортерів причорноморського зерна», - зазначив С.СТОЯНОВ.

«При збереженні такого становища, якщо не вжити кардинальних заходів щодо вивільнення ємностей під пізні культури (а це можна зробити тільки шляхом інтенсифікації експорту, на що буде потрібно не менше місяця), Україна має всі шанси привести в непридатність для нормального використання 3-5 млн тонн кукурудзи вартістю 5-7 млрд грн", - додав він.