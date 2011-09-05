Урожай олійних в Україні становитиме 10,7 млн. тонн – Мінагропрод

В Україні врожай олійних культур очікується в обсязі 10,7 млн. тонн, що на 0,7 млн. тонн вище показника минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві заступник директора департаменту економічного розвитку і аграрних ринків Міністерства аграрної політики та продовольства України Анатолій РОЗГОН.

За даними Мінагропроду, врожай соняшника становитиме 7,5 млн. тонн, що дозволить виробити близько 2,7 млн. тонн соняшникової олії. Врожай сої очікується в обсязі близько 2 млн. тонн, ріпаку – 1,8 млн. тонн.