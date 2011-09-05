Вантажоперевезення в Україні за 8 місяців зросли на 10%

За вісім місяців 2011 року в Україні перевезено 419,2 млн. тонн вантажів - на 10,3% більше, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ під час прес-конференції за підсумками роботи галузі за літній період і за 8 місяців 2011 року.

Як зазначив він, обсяги вантажоперевезень зростають щорічно: за вісім місяців 2010 року було перевезено 380,2 млн. тонн вантажів, у 2009 році - 337 млн. тонн.

Зокрема, залізничним транспортом із початку року перевезено 304 млн. тонн вантажів, морським і річковим - 2,211 млн. тонн, авіаційним - 0,05 млн. тонн, автотранспортом - 112,9 млн. тонн. У морських торгових портах перероблено 74 млн. 85 тис. тонн вантажів. Найбільший приріст, порівняно з минулим роком, відбувся на автомобільному транспорті - +15,4%, на залізничному транспорті - +8,6%, авіаційному - +7,4%.

Таким чином, на переконання Б.КОЛЕСНІКОВА, зберігаючи задані темпи за підсумками року, вдасться вийти на показник залізничних перевезень у 480 млн. тонн вантажів, а в першому півріччі наступного року - подолати 500-мільйонний рубіж із перевезення вантажів.

Усіма видами транспорту за підсумками 8 місяців 2011 року перевезено 2 млрд. 751 млн. 200 тис. пасажирів. «Найбільш показова авіація: з року в рік кількість українців, які літають, зростає. Приміром, влітку цього року - а це найбільш піковий період для пасажирських авіаперевезень - послугами авіатранспорту скористалися на 22% пасажирів більше, ніж минулого літа, а різниця між показниками 2009 і 2011 року - за два роки - взагалі вражає: 2,6 млн. пасажирів влітку цього року - проти 1,8 млн. пасажирів у 2009-му », - сказав міністр інфраструктури. Всього з початку року послугами авіації скористалися майже 4,99 млн. пасажирів (зростання на 24%). Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що цього літа зросли міжнародні авіаперевезення - на 40%, внутрішні - на 12%.