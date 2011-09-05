Гречка подешевшає до 12-14 грн./кг у роздробі – прогнозує Мінагропрод

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує зниження цін на гречану крупу нового урожаю до 12-14 грн./кг у роздробі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві заступник директора департаменту економічного розвитку й аграрних ринків Міністерства аграрної політики України Анатолій РОЗГОН.

«Ми прогнозуємо, що щонайменше на 5 грн. (гречана крупа – УНІАН) подешевшає, до 12-14 грн./кг у роздробі», - повідомив він.

А.РОЗГОН повідомив, що гречка нового урожаю вже почала надходити в магазини, проте «роздрібні мережі її сьогодні не беруть, бо у них є ще залишки дорогої гречки. Пройде 2-3 тижні і ситуація зміниться».

За словами А.РОЗГОНА, на сьогодні гречку зібрано з половини площ і намолочено понад 160 тис. тонн, що перевищує весь обсяг, який був в Україні минулого року. «Загалом ми очікуємо 280 тис. тонн, за потреби 160 тис. тонн. У нас буде надлишок крупи. Ми вже думаємо з деякими виробниками, щоб почати експорт цієї продукції, щоб не призвести до того, що різке зниження цін унеможливить нарощування посіву цієї культури наступного року», - додав А.РОЗГОН.