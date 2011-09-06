У Вінницькій області вже запущені 5 із 14 цукрових заводів

У Вінницькій області розпочали переробку цукрових буряків і виробництво цукру 5 з 14 цукрових заводів, які цього року отримали квоти на виробництво цукру.

Про це УНІАН повідомляє Головне управління агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації.

На цукрові заводи вже надійшло 175,2 тис. тонн цукрових буряків, перероблено 71,2 тис. тонн. Вироблено 6 тис. тонн цукру.

Цукровий буряк викопано на 4,5 тис. га, що становить 6,1% плану, накопано 186,8 тис. тонн за врожайності 414 ц/га, що на 131 ц/га вище, ніж минулого року.