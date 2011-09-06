Президент хоче прискорити оформлення прав громадян на землю

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив підготувати законодавчі акти, які б допомогли прискорити оформлення прав громадян на землю.

Як повідомляє прес-служба Президента України, на цьому глава держави наголосив на засіданні Комітету з економічних реформ.

«Державний земельний реєстратор та державний реєстратор нерухомості повинні автоматично та без участі громадянина оперативно обмінюватися відомостями із реєстрів для швидкого оформлення прав громадян на землю, а не змушувати громадянина бігати за довідками та витягами з цих реєстрів. Міністерство аграрної політики та продовольства України разом з Міністерством юстиції України зобов’язані терміново підготувати необхідні законодавчі акти», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави висловив переконання, що прийнятий парламентом Закон України «Про Державний земельний кадастр» закладе основу для створення єдиної державної геоінформаційної системи відомостей про землі України, їх цільове призначення, а також дані про кількісні та якісні характеристики земель.

Президент зауважив, що разом із позитивними моментами даного Закону вже сьогодні «маємо певні сигнали про недоліки при впровадженні земельного кадастру».

В.ЯНУКОВИЧ назвав «чутливими моментами» прийнятого Закону зокрема те, що він встановлює обтяжливу процедуру державної реєстрації земельних ділянок для окремих громадян, які до 2004 року отримали державні акти на землю без встановлення відповідних геодезичних координат на місцевості, або у тих випадках, коли землевпорядна документація втрачена. У такому разі Закон зобов’язує повторно виготовляти технічну документацію, а на це потрібно близько 2 тис. грн., що складає двомісячний заробіток селянина.

“Закон чомусь не говорить, за чий рахунок слід виготовляти зазначену документацію – за рахунок громадянина чи за кошти держави. Вважаю, що якщо держава визнала право власності громадянина на земельну ділянку через надання йому державного акта на землю, то вимагати від громадянина додаткових витрат для підтвердження такого його права - незаконно», - заявив Президент.

Він доручив міністру фінансів Федору ЯРОШЕНКУ і міністру аграрної політики та продовольства Миколі ПРИСЯЖНЮКУ передбачити необхідні кошти в Державному бюджеті України для виготовлення землевпорядної документації для зазначених громадян.

«Крім того, ми не повинні допустити ведення паралельно двох державних реєстрів – земельного кадастру та державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що міститимуть ідентичну інформацію і витяги з яких громадяни зобов’язані будуть оплачувати для підтвердження свого права на землю», – додав В.ЯНУКОВИЧ.

У своєму виступі Президент наголосив, що земельна реформа – це крок, що дозволить якісно зміцнити наше сільське господарство. «Скажу більше: кожен день зволікання із запровадженням повноцінного земельного ринку призводить до втрат найбільшого багатства країни - сільськогосподарських земель та збагачення шахраїв тіньового ринку», – наголосив він.

Президент позитивно відзначив перший крок у напрямку земельної реформи - у Верховній Раді України вже зареєстровано законопроект «Про ринок земель». «Однак на цьому наша робота не повинна припинятися. Вона навпаки повинна бути ще більш активною», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.