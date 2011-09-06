У Білорусі в січні-липні експорт сільгосптоварів зріс на 22%

Мінськ. Білорусь в січні-липні цього року експортувала сільгосптоварів на 1 млрд. 509,9 млн. дол., що становить 121,8% до аналогічного торішнього періоду.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє Міністерство сільського господарства і продовольства.

Згідно з повідомленням, найбільшими імпортерами продукції організацій Мінсільгосппроду є Росія, Казахстан, Україна, Азербайджан, Німеччина, Польща, Литва, Молдова, США і Китай.

Експорт продукції до країн СНД, окрім Росії, становив у січні-липні 78 млн. дол. і збільшився порівняно з аналогічним періодом 2010 року в 1,4 разу. Основними видами експортної продукції до країн СНД, є молокопродукти (82,3% всього експорту), яйця (4,4%), м`ясопродукти (4,2%).

Питома вага РФ в загальному обсягу експорту становила 90,3%, туди поставлено продукції на 1 млрд. 362,7 млн. дол.(124,1% до аналогічного періоду 2010 р.).

Товарів до країн далекого зарубіжжя поставлено за сім місяців на 69,2 млн. дол. (107% до січня-липня 2010-го року), зокрема до країн ЄС реалізовано товарів на 56,6 млн. дол.

Основними видами експортної продукції до далекого зарубіжжя є казеїн (73,2% всього експорту), льоноволокно (7,5), шкури ВРХ (8,8).