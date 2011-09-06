Держземагентство обіцяє за півтора місяці ліквідувати черги на отримання держактів на землю

В Україні черги на отримання державних актів на право власності на землю будуть ліквідовані протягом півтора місяців.

Про це заявив голова Державного агентства земельних ресурсів Сергій ТИМЧЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

За його словами, зокрема, в Києві і Київській області держакти на землю можна буде одержати упродовж декількох тижнів.

Глава відомства зазначив, що Держземагентство зробить все можливе, щоб скоротити кількість недобросовісних установ, які займаються підготовкою земельних документів.

С. ТИМЧЕНКО заявив, що всі фірми, які захочуть виготовляти землевпорядкувальну технічну документацію, проходитимуть ретельний контроль.

«Якість послуг цих фірм дуже низька. Але незабаром таким підприємцям ліцензію одержати буде непросто. Всі контори, які хочуть мати ліцензію, проходитимуть курси на базі державних вузів і складатимуть іспит», - сказав він.

За даними керівника відомства, на сьогодні дев`ять з десяти документів на отримання земельної ділянки оформлені неякісно. При цьому Держземагентство не має можливості контролювати якість роботи таких компаній.

С.ТИМЧЕНКО зазначив, що з 1 січня 2012 року вся інформація про земельні ділянки буде зібрана в єдину геоінформаційну базу, а реєстрація документів на земельну ділянку займатиме два тижні. Одержати будь-яку інформацію про земельну ділянку можна буде упродовж 10 днів.

Голова Держземагентства наголосив, що реєстратор, який порушив ці терміни, притягатиметься до адміністративної відповідальності, що передбачає сплату штрафів.

Крім того, з 2013 року земельний кадастр буде доступний у мережі Інтернет.

В агентстві нагадали, що починаючи з 2003 року в Україні виникли колосальні черги на отримання земельних актів.