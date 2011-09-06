Україна веде переговори про продаж зерна Японії – Копилов

Уряд України веде переговори про продаж зерна Японії.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим КОПИЛОВ.

«Зараз уряд веде переговори про постачання зерна до Японії», - повідомив він.

В.КОПИЛОВ також відзначив, що цього року експорт зерна буде розподілений між традиційними споживачами приблизно в такій самій пропорції, як і в 2008-2009 маркетинговому році.

Тоді в країни ЄС Україна експортувала до 5 мільйонів тонн, 2 мільйони - до Єгипту, майже 1 мільйон - до Тунісу, 2 мільйони - до Ірану, 1 - до Бангладеш, 1,5 - до Ізраїлю, 1,35 - до Кореї, 1,13 – до Філіппін, 2,6 - до Саудівської Аравії.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра аграрної політики і продовольства Миколи ПРИСЯЖНЮКА, експорт зерна з України в 2011-2012 маркетинговому році може становити до 23 млн. тонн.

Нагадаємо, Україна з 1 липня ввела мита на експорт зерна. Ставки експортного митного збору затверджені: на пшеницю і суміш пшениці та жита (меслін), полбу – у розмірі 9%, але не менш як 17 євро за 1 тонну, на ячмінь – 14%, але не менш як 23 євро за тонну і на кукурудзу – 12%, але не менш як 20 євро за тонну.

Повністю інтерв`ю В.КОПИЛОВА читайте на сайті УНІАН-економіка (http://economics.unian.net/rus/detail/101316)