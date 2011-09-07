Експортні мита на зерно може бути продовжено до кінця маркетингового року – Копилов

У Міністерстві економічного розвитку заявляють, що експортні мита на зерно можуть бути продовжені до кінця цього маркетингового року – до липня 2012 р.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим КОПИЛОВ.

«Сьогодні для дії мит до кінця року є всі економічні передумови. Ми чекаємо зростання ціни на зерно на світових ринках. Що ж до продовження дії мит до кінця маркетингового року, то це питання обговорюватиметься. Передумови для продовження терміну також є», - заявив В.КОПИЛОВ.

На думку Мінекономрозвитку, термін дії мит необхідно продовжити, і рішення потрібно ухвалити якнайшвидше, щоб бізнес міг займатися довгостроковим плануванням.

Також В.КОПИЛОВ повідомив, що одночасно з розглядом питання про продовження мит на експорт зерна може бути порушено питання і про введення таких мит на рослинну олію та сою.

«На ріпак вже немає сенсу вводити мито в цьому маркетинговому році, оскільки його вже вивезли. Це культура, яка має бути дуже швидко зібрана, реалізована і перероблена. Соя залишається під питанням і соняшникова олія. Тут гратиме роль кон`юнктура ринку», - відзначив В.КОПИЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 липня ввела мита на експорт зерна. Ставки експортного митного збору затверджено: на пшеницю і суміш пшениці та жита (меслін), полбу – у розмірі 9%, але не менш як 17 євро за 1 тонну, на ячмінь – 14%, але не менш як 23 євро за тонну і на кукурудзу – 12%, але не менш як 20 євро за тонну.

Зазначена норма діє до 1 січня 2012 року.

Повне інтерв`ю В.КОПИЛОВА читайте на сайті УНІАН-Економіка (http://economics.unian.net/rus/detail/101316)