Кабмін пропонує спростити процедуру розмежування земель

Кабінет міністрів України пропонує спростити процедуру розмежування земель державної та комунальної власності.

Про це йдеться в законопроекті №9104 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів про спрощення процедури розмежування земель державної тп комунальної власності», внесеному до парламенту 6 вересня ц.р.

Згідно з документом, розміщеним на сайті ВР, розмежування земель державної та комунальної власності здійснюється відповідно до розроблених і затверджених проектів землеустрої, які узгоджуються з державними органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, містобудування, архітектури і ЖКГ.

Розмежування земель, на яких розташовані об`єкти, будівлі та споруди, що перебувають в державній і комунальній власності, здійснюється пропорційно часткам цих об`єктів.

У законопроекті зазначається, що проект землеустрою з розмежування земель державної та комунальної власності включає: пояснювальну записку; завдання на виконання робіт; рішення органів виконавчої влади або місцевого самоврядування про проведення робіт із розмежування; матеріали Державного фонду, документацію із землеустрою, що містить дані про встановлення меж адміністративно-територіальних одиниць, надання земельних ділянок у власність і користування; матеріали узгодження і затвердження проекту землеустрою про розмежування; кадастрові плани земельних ділянок комунальної власності за межами населених пунктів; кадастрові плани земельних ділянок державної власності в межах населених пунктів; кадастрову карту; експлікацію земель з визначенням місця розташування і розмірів ділянок.

При цьому до земель державної власності пропонується віднести землі, зайняті водними об`єктами загальнодержавного значення, а також землі під береговими смугами водних шляхів, водозахисних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони об`єктів водного фонду загальнодержавного значення. Крім того, до цієї категорії потрапляють землі лісогосподарського призначення, що перебувають в постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств, а також земельні ділянки, на яких розташовані державні (зокрема казенні) підприємства, господарські товариства, у статутних капіталах яких державі належать частки (акції, паї), об`єкти незавершеного будівництва і законсервовані об`єкти.

Законопроектом пропонується визначити, що Кабмін затверджує межі земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти нерухомості, що відносяться до сфери управління Президента, ВР, Кабміну, Конституційного, Верховного і Вищого господарського судів, Генпрокуратури, центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук, інших наукових установ і організацій, а також земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти нерухомості, що перебувають у сфері управління Радміну Криму, обласних, Київської і Севастопольської міських адміністрацій.

Визначення меж земельних ділянок здійснюється на кадастрових картах, які є невід`ємною частиною проектів землеустрою з розмежування земель державної та комунальної власності.

Право комунальної власності на землю виникає з моменту внесення відповідних відомостей до державного земельного кадастру і державної реєстрації цього права.

Законопроект пропонує встановити остаточний термін розмежування земель – 1 січня 2015 року. При цьому всі землі державної власності, які не були передані в комунальну власність до цього терміну, залишаються у власності держави.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, на сьогодні для проведення розмежування земель за існуючою процедурою необхідно близько 3 млрд. грн. У разі ухвалення даного законопроекту вартість цих робіт скоротиться орієнтовно в 10 разів, оскільки не буде необхідності виносити межі ділянки в натуру (на місцевості) і виготовляти держакти на право комунальної власності на землю.

За даними авторів законопроекту, в Україні підлягають розмежуванню 29097,4 тис. га земель державної власності. З моменту ухвалення Земельного кодексу місцевими владами прийнято 4061 рішення про розмежування земель державної та комунальної власності на площу 7950,64 тис. га.

Згідно з ухваленими рішеннями замовлено 1030 проектів землеустрою з розмежування земель державної та комунальної власності на загальну площу 1616,83 тис. га. Із загальної кількості замовлених проектів землеустрою затверджено 73 на загальну площу 165,91 тис. га. При цьому на сьогодні жодного гектара землі офіційно не передано в комунальну власність.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство земельних ресурсів планує завершити розмежування земель державної та комунальної власності до 2015 року.

За даними відомства, після ухвалення законопроекту про спрощення процедури розмежування земель державної та комунальної власності, вартість робіт із завершення розмежування земель скоротиться в чотири рази – до 650 млн. грн.