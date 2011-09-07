Влада Кіровограда просить допомоги у населення в боротьбі з американським білим метеликом

Влада Кіровограда звернулася до керівників підприємств, організацій, установ і власників приватних садиб з проханням допомогти у боротьбі зі шкідником - американським білим метеликом.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення опубліковано на офіційному сайті Кіровоградської міської ради.

Небезпечний карантинний шкідник, гусінь якого пошкоджує понад 300 видів різних трав`янистих, кущових та деревних культур, масово з`явився в Кіровограді у серпні цього року.

Поселяючись на гілках дерев, гусінь утворює характерні павутинні гнізда. Шкідник переноситься як повітряними потоками, так і з сільськогосподарською продукцією і промисловими вантажами транспортними засобами, в пакувальному матеріалі. Американський білий метелик здатний голодувати протягом двох тижнів, що сприяє його виживанню.

Для боротьби зі шкідником міська рада радить застосовувати організаційні, агротехнічні та хімічні методи. Гнізда гусені потрібно обрізати і спалювати, з уражених дерев видаляти мертву кору, стовбури обмазувати вапном. Для ліквідації вогнищ шкідника обробляти плодові дерева дозволеними до використання в Україні хімікатами.

В зоні поширення шкідника, особливо у населених пунктах, рекомендується застосування спеціально розроблених науково-дослідними інститутами захисту рослин бактеріальних препаратів.