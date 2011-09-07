Депутати пропонують істотно підвищити акциз на тютюнові вироби - законопроект

Народний депутат України В'ячеслав КИРИЛЕНКО (фракція НУ-НС) ініціює істотне підвищення акцизів на тютюнові вироби. Відповідний законопроект (№ 9096) зареєстрований у Верховній Раді.

Документом пропонується підвищити специфічну ставку акцизного податку на сигарети без фільтра з 43,4 грн до 80 грн за 1 тис. шт., адвалорну - з 20% до 30%. При цьому мінімальне податкове зобов'язання має скласти 140 грн за 1 тис. шт. замість діючих сьогодні 61,47 грн.

Спеціальну ставку для сигарет з фільтром передбачається підвищити з 96,21 грн до 120 грн за 1 тис. шт., адвалорну - з 25% до 30%. При цьому мінімальне податкове зобов'язання має скласти 200 грн за 1 тис. шт. замість 160,35 грн, що діють сьогодні.

Спеціальну ставку на сигари і сигарили пропонується підвищити з 149,66 грн за 1 кг до 200 грн за 1 кг. Специфічну ставку на тютюн для паління пропонується підвищити з 74,83 грн за 1 кг до 140 грн за 1 кг.

«Прийняття законопроекту збільшить ціни на сигарети з фільтром приблизно на 13-20% (за умови, що виробники не збільшать безподаткову частину ціни). Якщо річний рівень інфляції становитиме 10%, то реальна ціна сигарет зросте в середньому на 7%. Середня номінальна ціна сигарет з фільтром зросте з нинішніх 8,3 до 9,7 грн за пачку, сигарет без фільтру - з 3,8 до 5,6 грн за пачку, тобто приблизно на 50%», - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Там також наголошується, що пропонується підвищити ставки акцизного податку на сигарети без фільтра та інші тютюнові вироби для забезпечення подальшого збільшення реальних цін на тютюнові вироби та закріплення тенденції до зменшення поширення паління в Україні, яка також дасть можливості отримати додаткові надходження до бюджету.

«Згідно з прогнозами, у 2011 році від тютюнових акцизів до бюджету надійде приблизно 16 млрд грн. При прийнятті запропонованого законопроекту в 2012 році прогнозовані доходи бюджету від акцизного збору на тютюнові вироби повинні збільшитися до 18 млрд грн., навіть з урахуванням прогнозованого зменшення споживання сигарет в Україні й скорочення контрабанди сигарет з України», - йдеться у пояснювальній записці.