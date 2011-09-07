Депутати пропонують ввести обмеження на рекламу пива як на рекламу алкоголю

Депутати Андрій ШЕВЧЕНКО і Микола ТОМЕНКО (БЮТ) пропонують ввести на рекламу пива обмеження, що діють на рекламу алкоголю. Відповідний законопроект "Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про рекламу" (реєстр. № 9099), зареєстрований у Верховній Раді України.

Законопроектом пропонується поширити на рекламу пива і напоїв, які вироблені на його основі, знаків для товарів і послуг, під якими випускається пиво, обмеження, передбачені для реклами алкогольних напоїв та відповідних торгівельних марок.

Також пропонується на годину (до 24 годин) продовжити заборону на радіо і телебаченні реклами алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої. Крім того, пропонується заборонити спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої.

Як зазначається у пояснювальній записці, прийняття зазначеного закону стане послідовним продовженням політики держави, спрямованої на обмеження споживання населенням алкогольних напоїв.