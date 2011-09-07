Законопроект про ринок земель ущемляє інтереси фермерів – профільний комітет ВР

Законопроект «Про ринок земель» ущемляє інтереси фермерів і дає можливість придбання сільськогосподарської землі переважно великим аграрним підприємствам.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних відносин Валерій БЕВЗЕНКО.

«Цей законопроект відлучає не тільки людей від землі, а й показує, що в нас є одна тільки проблема – це великі аграрні підприємства, виробники, які працюють на землі. Тобто вихолощено фермера, про нього навіть нічого не сказано, написано тільки, що він може придбавати землю у власність. Скажіть мені, який селянин може сьогодні купити землю у розмірі 2,1 тис. га?.. Закон є політичним, а не технічним», - сказав він.

За спостереженнями замголови комітету, сьогодні більшість селян не хочуть купувати землю через відсутність коштів або продавати землю, тому що їхні паї здано в оренду.

За даними В.БЕВЗЕНКА, сьогодні на землі працює 1% сільського населення, а проживає в сільській місцевості близько 30% населення.

Він вважає, що законопроект з огляду на його недосконалість слід повернути на доопрацювання в Кабінет міністрів або прийняти в першому читанні, щоб допрацювати його до другого читання.

В.БЕВЗЕНКО зазначив, що комітет розгляне законопроект на засіданні 14-15 вересня і після цього ухвалить рішення, який з варіантів доопрацювання рекомендуватиме до ухвалення Верховною Радою.

Окрім того, депутат додав, що три статті Земельного кодексу визначають безплатну передачу землі, що суперечить суті законопроекту «Про ринок земель». Він звернувся до голови Державного агентства земельних ресурсів з проханням усунути цю суперечність.

«Прошу Кабінет міністрів в особі Сергія ТІМЧЕНКА: будь ласка, усуньте цей недолік. Приймати закон про відкриття ринку землі і мати роздачу землі – це різні речі», - сказав В.БЕВЗЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про ринок земель.

Планується, що Верховна Рада розгляне документ у вересні поточного року.