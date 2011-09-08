На Прикарпатті в серпні подорожчали масло та яйця

На Прикарпатті в серпні найбільше подешевшали овочі та фрукти, подорожчали рослинна олія та вершкове масло, яйця.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в Івано-Франківській області, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку області у серпні 2011 року знизилися на 1,7%.

Найбільше (на 31,6%) подешевшали овочі, у т.ч. картопля - на 43,7%, капуста - на 36,9%, огірки, помідори, перець, кабачки, баклажани - на 31,0%, цибуля, буряк, морква - на 27,1%. Крім того, на 8,4% знизилися ціни на фрукти, на 0,5-0,2% - на цукор, молоко та продукти переробки зернових. Водночас, на 3,4-2,0% подорожчала олія, яйця, вершкове масло, тваринні жири, безалкогольні напої, м`ясо та м`ясопродукти, сири.

Зростання цін на алкогольні напої та тютюнові вироби на 2,5% пов`язане з подорожчанням алкогольних напоїв на 4,3%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищилися на 1,5%.

Ціни на транспорт в цілому збільшилися на 0,3%, що в основному зумовлено зростанням вартості палива і мастил (на 0,8%).

Зниження споживчих цін у сфері охорони здоров`я на 0,1% відбулося за рахунок подешевшала на 0,8% фармацевтичної продукції.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, індекс інфляції споживчого ринку України у серпні 2011 року становив 99,6% (у серпні 2010 року - 101,2%). З початку року ціни на споживчі товари зросли на 4,1% (у відповідному періоді 2010 року - на 4,3%).

В Івано-Франківській області в серпні 2011 року індекс споживчих цін склав 99,5%, за вісім місяців 2011 року - 102,5% (у 2010 році - 101,1% та 104,2%, відповідно).