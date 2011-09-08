В Україні вже намолочено 34,2 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, середня врожайність становить 36,6 центнера з гектара, що на 24% більше порівняно з минулим роком.

Він також нагадав, що цього року очікується врожай зернових у розмірі 50-51 млн. тонн проти 39,3 млн. тонн минулого року, кукурудзи розраховується одержати не менш як 18 млн. тонн, урожай цукрового буряка очікується у розмірі 16,5 млн. тонн проти 13,7 млн. тонн, олійних культур — 10,7 проти 10 млн. т, овочів — 8,5 проти 8,1 млн. т, картоплі — 20,5 проти 18,7 млн. т.