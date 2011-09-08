Мінагропрод виступає проти продовження мит на експорт зерна - Присяжнюк

Міністерство аграрної політики та продовольства України виступає проти продовження терміну дії мит на експорт зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр аграрної політики та продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив сьогодні журналістам.

«На кожному Кабміні ми виступаємо, що це неправильно, ми свої позиції відстоюємо», - сказав він. За словами міністра, від введення мит на світових ринках українські позиції почала займати Росія. Він також зазначив, що сьогодні для України стоїть завдання експортувати до кінця року 24 млн. тонн зернових. «У липні-серпні ми хвилювалися, оскільки експорт йшов поволі, але у вересні спостерігається підвищення, тому сподіваюся, прогнозну кількість у 24 млн. тонн ми проекспортуємо», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Нагадаємо, в інтерв`ю УНІАН перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Вадим КОПИЛОВ заявив, що експортні мита на зерно можуть бути продовжені до кінця поточного маркетингового року – до липня 2012 р.

«Сьогодні для дії мит до кінця року є всі економічні передумови. Ми очікуємо зростання ціни на зерно на світових ринках. Що ж до продовження дії мит до кінця маркетингового року, то це питання обговорюватиметься. Передумови для продовження терміну також є», - сказав В.КОПИЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 липня ввела мита на експорт зерна. Ставки експортного митного збору затверджено: на пшеницю і суміш пшениці та жита (меслін), полбу – в розмірі 9%, але не менше 17 євро за 1 тонну, на ячмінь – 14%, але не менше 23 євро за тонну і на кукурудзу – 12%, але не менше 20 євро за тонну.

Зазначена норма діє до 1 січня 2012 року.