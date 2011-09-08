Україна виручить 4,55 млрд. дол. від експорту зернових нового урожаю - експерт

Україна виручить 4,55 млрд. дол. від експорту зернових нового урожаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам аналітик агропромислового сектору групи "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU) Павло БІДАК.

Загальний обсяг урожаю зернових П.БІДАК оцінив в 51 млн. тонн.

За його оцінкою, загальний обсяг експорту зернових за цілий маркетинговий рік становитиме 22 млн. тонн. У липні-грудні 2011 р. прогнозовані валютні надходження від експорту зернових становитимуть 1,85 млрд. дол. при експорті 9,25 млн. тонн. У січні-червні 2012 р. очікується валютна виручка у розмірі 2,7 млрд. дол. при можливому експорті 12,5 млн. тонн.

П.БІДАК також висловив сподівання, що з початком нового року уряд відмінить діючі сьогодні мита на експорт зернових.