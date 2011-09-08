Завтра в Україні очікуються дощі, на півдні та сході подекуди грози

Завтра в Україні очікуються дощі, вдень на півдні та сході подекуди грози.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західній частині, а вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 9-14°, вдень 13-18°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 19-24°; у Карпатах протягом доби 4-9° тепла.

У Київській області у п’ятницю часом очікуються дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 13-18°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 14-16°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 21-23°, у Дніпрі біля Києва 20°.