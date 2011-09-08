Аграрний фонд скуповуватиме гречку, аби уникнути падіння цін на неї

Аграрний фонд скуповуватиме гречку для запобігання падінню цін на неї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на прес-конференції міністр аграрної політики та продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Цього року виробництво гречки більше, ніж споживання. І Аграрний фонд сьогодні скуповуватиме певну кількість гречки, щоб не було різкого падіння ціни», - зазначив він.

За словами голови Мінагропроду, ціни на ринку гречки вже знижуються. «На ринок почало надходити зерно нового врожаю. Ми очікуємо, що загалом надійде понад 280 тис. тонн, чого буде більш ніж достатньо для задоволення внутрішніх потреб», - зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, також вживається низка заходів для стабілізації ситуації на ринку молока та молокопродуктів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує зниження цін на гречану крупу нового врожаю до 12-14 грн./кг у роздріб.