ДПСУ радить зернотрейдерам купувати товар у виробника для виключення махінацій з ПДВ

Державна податкова служба України (ДПСУ) радить зернотрейдерам купувати товар безпосередньо у виробника, щоб виключити можливість махінацій під час операцій з податком на додану вартість (ПДВ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, про це заявив голова ДПСУ Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час зустрічі з представниками Американської Торговельної Палати в Україні.

«Держава стимулює вітчизняного товаровиробника, однак, коли товар надходить до кінцевого трейдеру, часто виникають проблеми, адже в проміжних ланцюгах можуть бути сумнівні контрагенти, які задіяні в злочинних схемах ухилення від сплати податків. Через це ми рекомендуємо бізнесу купувати зерно безпосередньо у товаровиробника. Це зробить неможливими будь-які махінації з ПДВ», - зазначив В.ЗАХАРЧЕНКО.

Під час зустрічі керівництво ДПСУ також запропонувало зернотрейдерам взяти участь в експерименті «горизонтальний моніторинг», який здійснюється за участю Аудиторської палати України, що мінімізує втручання податкової служби в діяльність підприємств і дозволить уникати ризикових операцій.